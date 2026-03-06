Verkehr in Schramberg: Jetzt kommt wieder eine Ampel - Sanierung an der B 462 geht weiter

Ab Freitag, 13. März, regelt eine Ampel den Verkehr am Ortsausgang Richtung Sulgen. Das Regierungspräsidium rechnet mit Staus.
Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird ab Freitag, 13. März, die Sanierung der Stützmauer am Ortsausgang Schramberg in Richtung Sulgen fortgesetzt. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der B 462 mit Ampelregelung. In den Stoßzeiten ist mit Verzögerungen zu rechnen, so das RP. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein.