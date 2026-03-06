Verkehr in Schramberg: Jetzt kommt wieder eine Ampel - Sanierung an der B 462 geht weiter

Die Bauarbeiten hatten Mitte September begonnen. Anstelle der beiden vorhandenen maroden Stützwände lässt das RP in der Kurve eine durchgehende Stützwand aus Spritzbeton errichten, die 100 Meter lang und im Schnitt 2,70 Meter hoch sein wird. Dazu wurden zunächst rund 150 sogenannte Bodennägel acht Meter tief in die Böschung gebohrt, an denen die neue Stützwand rückverankert wird. Im nächsten Schritt wurde eine der alten Stützwände abgerissen. Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass die in der Böschung vorhandenen Entwässerungskanäle anders lagen als in den Plänen angegeben.