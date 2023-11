Verkehr in Schramberg: Nächste Baustelle mit Ampel auf der B 462

1 Hier wird schon bald gebaut. Foto: Straßenmeistere

Auf der Oberndorfer Straße wird erneut gebaut: An mehreren Tagen müssen Autofahrer voraussichtlich etwas mehr Zeit mitbringen.









Der Verkehr wird dabei mit einer Ampelanlage geregelt. Mit Rückstaus müsse gerechnet werden, warnt Kreisoberstraßenmeister Heiko Hils. Dabei werden schadhafte Stellen aufgrund von Fahrbahnsetzungen etwa auf Höhe der H.A.U. sowie an der Abzweigung Schmiedgasse/Roßwaldstraße ausgebessert. Beginnen werden die Arbeiten am Dienstag, 28. November, wenn der schadhafte Belag abgefräst und neu eingebaut wird. Am Mittwoch, 29. November, ist Pause auf der Baustelle. Am Donnerstag, 30. November, soll es weitergehen. Insgesamt wird eine Fläche von rund 120 Quadratmetern von der Firma Bantle erneuert.