Kurioses Missgeschick in der Fußgängerzone: Ein Auto ist am Dienstag auf die Treppe "An der Steige" geraten.















Schramberg - Parkplatzsuche mit unglücklichem Ende: Ein Autofahrer aus dem Kreis Oberhavel in Brandenburg kam am Dienstagmittag von der "Steige" herunter kommend auf die Oberndorfer Straße gefahren. Während er rechts in Richtung Paradiesplatz abbog, sah der Park-Willige, dass einer der Parkplätze frei ist, die linksseitig vor dem "Rosengarten" liegen.

Um diesen Parkplatz möglichst gerade anzufahren, erzählte der Fahrer im Gespräch mit unserer Redaktion, habe er stark ausgeholt – und dabei die Treppe, die in die Fußgängerzone hinunterführt, übersehen. Der Schreck war groß, das Auto setzte in der Folge auf der Treppe auf und war manövrierunfähig.

Niemand verletzt

"Das ist mir ziemlich peinlich", sagte der Fahrer während dem Warten auf den Abschleppdienst, und hoffte, dass keine größeren Schäden an der neuen Treppe entstanden sind. Das Wichtigste: Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Stelle scheint Autos indes anzuziehen: Erst im August war ein Auto die Treppe komplett hinuntergeschanzt.