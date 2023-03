1 So nahe wie im März 2014 hier der Museums-Schienenbus beim Abladen in Schiltach wird so schnell kein Eisenbahnfahrzeug der Stadt Schramberg kommen. Foto: Wegner

Die Machbarkeitsstudie für eine mögliche Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Schramberg und Schiltach ist vom Tisch – zumindest derzeit, außer es gibt später einmal vielleicht erneute Zuschussmöglichkeiten.









Es gibt keinen Zuschuss für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Bahnlinienreaktivierung zwischen Schramberg und Schiltach aus dem derzeitigen Förderprogramm. Dies ist Fakt und gilt auch – und dies habe auch Minister Winfried Hermann selbst der Stadt bestätigt. Dies soll aber nicht heißen, dass in dem Fall, dass später einmal erneut ein Förderprogramm aufgelegt werde, die Stadt untätig bleibe. So lautete das Credo im Verwaltungsausschuss der Stadt Schramberg am Donnerstagabend.

Förderlandschaft beobachten

Eigentlich hatten die Aktiven Bürger beantragt, in den Beschluss des Verwaltungsausschusses, der nach Ablehnung durch das Land keine Machbarkeitsstudie rein aus städtischen Mitteln zu finanzieren, beinhaltet, aufgenommen wird, dass die Stadt aktiv die Förderlandschaft beobachten solle. Sollte es dann erneut ein Programm geben, sollte die Verwaltung dies dem Gemeinderat vorlegen.

Sowieso Aufgabe der Verwaltung

Dies zu beschließen, das sei eigentlich nicht notwendig, meinte dazu Udo Neudeck (Freie Liste). Denn es sei sowieso klar, dass die Verwaltung dann, wenn es ein Förderprogramm gebe, dies dem Gemeinderat zur Entscheidung vorstelle. „Ich will euch keine Hausaufgaben geben“, meinte Neudeck dazu. Denn das eine – sprich der Beschluss, dass die Machbarkeitsstudie ohne die Landesförderung nicht weiter verfolgt werde – und eine künftige Möglichkeit hätten ja auch gar nichts miteinander zu tun.Dass die Stadt die Augen offen halte, falls es wieder ein solches Programm gebe, sicherte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zu – es sei zudem im Protokoll der Sitzung vermerkt.

Gespräche mit Abgeordneten

Zudem versicherte sie, dass zwar die Ablehnung der Aufnahme „von einem hochrangigen Kollegen“ im Ministerium ausgesprochen worden sei, sie aber auch zuvor persönliche Gespräche mit Abgeordneten zu dem Thema gehabt hätte. Und sie persönlich hätte die Machbarkeitsstudie – am besten die Version mit einem ursprünglichen städtischen Anteil von 7500 Euro – auch befürwortet, versicherte Eisenlohr. Aber eben nicht bei Kosten von 130 000 Euro, die jetzt nach einer endgültigen Absage des Landes auf die Stadt zugekommen wären.

Chronologie

Die Machbarkeitsstudie

hatte Armin Fenske von Pro Bahn im Herbst 2021 erstmals ins Gespräch gebracht. Daraufhin stimmten sowohl die Stadt Schramberg wie die Nachbarstadt Schiltach, aber auch der Kreistag in Rottweil zu, einen nicht gedeckten Teil des Landeszuschusses zu übernehmen. Die Vergabe fand im Kreistag aber keine Mehrheit. Ein späterer Antrag der Stadt konnte vom Land nicht berücksichtigt werden, da die Frist 2021 abgelaufen war.