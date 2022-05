2 Mitarbeiter der Firma Jenoptik führen am Freitag am Schramberger Blitzer eine "Testmessung" aus. Die Hülle der Säule wird wegen Undichtigkeit wie auch die in Waldmössingen ausgetauscht. Foto: Riesterer

Am Freitagvormittag sind zwei Mitarbeiter der Firma Jenoptik am neuen Blitzer in der Talstadt zu Werke gewesen und verwiesen bei der Frage, was sie da machen, auf die Stadt. Die Nachfrage dort ergab Überraschendens: Der Blitzer ist nicht ganz dicht.















Schramberg - "Testmessung" stand am Freitag auf dem kleinen Aufstellschildchen, das die Jenoptik-Mitarbeiter am Straßenrand aufgestellt hatten – auf einer Klappleiter stand ein Laptop, der offenbar zum Auslesen von Daten an der Säule angeschlossen war. Da fragt man sich als Autofahrer, was bei einem brandneuen Blitzer gemessen, kontrolliert oder nachjustiert werden muss. Doch was wirklich hinter den Arbeiten an dem Blitzer steckt, ist ein langwieriger Streit der Stadt mit dem Unternehmen – der bereits wegen der im Frühjahr 2019 installierten Säule in Waldmössingen begonnen hatte.