Verkehr in Schramberg: Bitte lächeln – Messtafel am Rathaus ist nun installiert

1 Etwas langsamer, bitte. Die Tafel zeigt bei Geschwindigkeiten von unter zehn Stundenkilometer erst einen grünen Smiley an. Foto: Riesterer

Am vorderen Rathausplatz ist nun eine Geschwindigkeitsanzeige installiert worden. Lächelnde oder traurige Gesichter zeigen den Autofahrern nun, ob sie zu schnell unterwegs sind.









Bitte lächeln heißt es von nun an auf dem vorderen Rathausplatz: Dort zeigt nun eine Geschwindigkeitsanzeige, oder „Smiley-Tafel“, das Tempo der vorbeifahrenden Fahrzeuge an. „Am Donnerstag wurde die Tafel installiert, heute in Betrieb genommen“, berichtet am Freitag die zuständige Mitarbeiterin der kommunalen Polizeibehörde im Gespräch mit unserer Redaktion.