1 Entlang der Bundesstraße 462 soll der Hangbereich und die Mauern im Bereich der Grüne-Baum-Kurve saniert werden. Dazu liefen jetzt vorbereitende Vermessungsarbeiten. Foto: Wegner

An der Bundesstraße 462 stehen möglicherweise in diesem Jahr noch an einer heiklen Stelle Sanierungsarbeiten an. Diese könnten für die Autofahrer von und nach Schramberg zu einer Geduldsprobe werden. Denn ohne Ampel wird es nicht gehen.









„Man sieht es schon mit bloßem Auge“, meinte ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Freiburg, der in dieser Woche Vermessungsarbeiten im Bereich der Grünen-Baum-Kurve in Schramberg unternahm: Die Mauern in diesem Bereich müssen saniert werden.