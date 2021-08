1 Am Mittwoch finden die Arbeiten an den Straßeneinläufen auch ab der Grünen-Baum-Kurve in Richtung Sulgen statt. Foto: Riesterer

Schramberg – Die gleichen Arbeiten, die am Dienstag eine Fachfirma auf

Schramberg – Die gleichen Arbeiten, die am Dienstag eine Fachfirma auf der Bundesstraße 462 auf Höhe des Steinbruchs bei »Eselbach« ausgeführt hat, stehen am Mittwoch an anderer Stelle an. Darüber informiert Heiko Hils von der Sulgener Straßenmeisterei. Die Arbeiter erneuern die Straßeneinläufe am Rand der Fahrbahn. So wird die Baustelle gegen Mittag weiterwandern: Dann werden die gleichen Arbeiten ab der Kurve »Grüner Baum« in Richtung Sulgen umgesetzt. Weil die Strecke zweispurig ist – gesperrt wird jene Spur zum Hang hin – sei aber keine Ampellösung nötig. »Solange die Arbeiter anfangs am ersten Schacht in Richtung Sulgen dran sind, bitten wir die Verkehrsteilnehmer um größere Vorsicht«, sagt Hils, weil dort die mittlere, nicht gesperrte Spur, erst beginnt.