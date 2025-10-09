Verkehr in Schopfheim: Neue Regeln fürs Parken im Oberfeld

Ziel: Verkehrssituation verbessern

Die neue Regelung sei nötig geworden, weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsbehinderungen durch falsch abgestellte Fahrzeuge kam, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Mit der neuen Beschilderung soll die Verkehrssituation verbessert, und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden, heißt es abschließend.