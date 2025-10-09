Verkehr in Schopfheim: Neue Regeln fürs Parken im Oberfeld

Im Bereich Oberfeld in Schopfheim gilt nun ein eingeschränktes Halteverbot. In den gekennzeichneten Flächen ist das parken aber erlaubt.
Im Bereich Oberfeld darf ab sofort nur noch in den markierten Stellflächen geparkt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Es wurde dort ein eingeschränktes Halteverbot mit dem Zusatzzeichen „Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt“ eingerichtet. Die erforderlichen Markierungsarbeiten sind nun abgeschlossen, die Verkehrszeichen wurden an den Zufahrten zur Oberfeld-, Breslauer-, Karlsbader- und Königsberger-Straße aufgestellt.