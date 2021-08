1 Am Donnerstag sind die Rohrbrüche bereits behoben. Jetzt fehlen noch die Asphaltarbeiten. Foto: Sum

Gleich zwei Wasserrohrbrüche hat der Bauhof in der Hans-Grohe-Straße entdeckt. Sie sind inzwischen behoben –­ die Baustelle allerdings bleibt noch bis Anfang kommender Woche.

Schiltach - In der Nacht von Montag auf Dienstag – bei Minimalverbrauch – habe lokalisiert werden können, in welchem Bereich sich der Wasserrohrbruch befindet, erklärt Martin Herrmann, stellvertretender Wassermeister der Stadt. Wo genau, das sei im Lauf des Dienstags mit Unterstützung einer Fachfirma, die auf die Suche nach Leckagen spezialisiert ist, ermittelt worden. Dabei hat sich gezeigt: Es gibt im unteren Teil der Hans-Grohe-Straße, auf dem kurzen Stück zwischen dem Birkenweg und der Hoffeldstraße – gleich zwei schadhafte Stellen: "einmal an der Hauptleitung und an einem Hausanschluss", sagt Herrmann.

Weil vier Häuser sonst ohne Wasser dagestanden hätten, wurde eine Ersatzversorgung errichtet. Am Mittwoch dann "haben wir die Straße aufgegraben". Denn die Leitung liegt in etwa 1,50 Metern Tiefe. Im Anschluss sei das Loch in der Hauptleitung abgedichtet worden. Beim kaputten Hausanschluss wurde ein Stück Leitung erneuert. Stand Donnerstagnachmittag war in Sachen Leitungen wieder alles in Ordnung gebracht.

Großer Bus fällt aus

Mit der Baustelle und der Umleitung durch den Birkenweg müssen die Anwohner vom Hoffeld aber noch ein paar Tage leben: Weil die Straßenbaufirma nicht früher kann, wird es wohl Montag, bis die Hans-Grohe-Straße wieder frei ist, sagt Achim Hoffmann vom städtischen Bauamt. Das bringt eine Einschränkung im Busverkehr mit sich: Während die Umleitung für den Stadtbus kein Problem ist, fällt der 18 Meter lange Dreiachser, der eigentlich wochentags um 15.33 Uhr vom Bahnhof über die Hauptstraße und das Hoffeld zur Grundschule fährt (und um 15.40 Uhr zurück) aktuell aus, informiert Hoffmann. Aber auch das, so hofft er, soll ab Montagmittag wieder laufen.

Indes gibt es Bürger, für die die Einschränkungen durch die Baustelle gar keine sind. So freut sich ein direkter Anwohner "über die Ruhe", die –­zumindest wenn der Bauhof abends mit seiner Arbeit fertig ist – ­derzeit auf der Straße vor seinem Haus herrsche. Er wünscht sich, dass die aktuelle Situation die Stadtverwaltung dazu anregt, sich Gedanken über die Verkehrsführung im Hoffeld zu machen. Für ihn ist es ein "Unding", dass der gesamte Verkehr des Wohngebiets von und zur Bundesstraße durch eine einzige Straße geleitet werde.