1 Da stimmt doch was nicht: Weil ein Lastwagen die Kreuzung versperrt, nutzen ungeduldige Autofahrer die Gegenverkehr-Spur zum Abbiegen Richtung Schramberg. Foto: Sum

Wegen Wartungsarbeiten kommt es am Donnerstag zu Verzögerungen im Kirchbergtunnel.















Link kopiert

Schiltach - Rote Ampel am Kirchbergtunnel: Wegen Wartungsarbeiten ist die Durchfahrt am Donnerstag nur einseitig möglich gewesen.

Ab 8 Uhr morgens mussten sich Auto- und Lastwagenfahrer etwas in Geduld üben. Wegen der so genannten Verkehrslenkungswartung war der Kirchbergtunnel halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelte den Verkehr. "Für die Wartung sind zwei Monteure im Tunnel unterwegs. Da müssen wir das so machen", erklärte Tunnelwart Helmut Fauter auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie kontrollierten und reinigten unter anderem die SOS-Nischen im Tunnel, die Rundumbeleuchtung und die Wechselverkehrszeichen. Letztere zeigen die zulässige Höchstgeschwindigkeit an – drei verschiedene Tempolimits können darüber eingestellt werden.

Schlossbergtunnel auch noch dran

Auch im Schlossbergtunnel stehen die Wartungen noch an. Ob das am Donnerstag noch klappt oder erst am Freitag, konnte Fauter am Vormittag noch nicht sagen.

Die Rotphasen sorgten zeitweise für Verkehrsbehinderungen. So stauten sich die Fahrzeuge auf der B 462 Richtung Schramberg beispielsweise rasch bis hinter die Blattenhäuserwiese. Wer von Wolfach kommend keine Lust auf Stau hatte, nahm oftmals den Umweg durch die Stadt. Nicht immer war die Idee von Erfolg gekrönt: So war zu beobachten, dass ein Lastwagen, der vor dem Kirchbergtunnel wartete, die Kreuzung Richtung Schramberg versperrte. Ungeduldige Autofahrer nahmen zum Abbiegen daher kurzerhand die Spur vom Gegenverkehr.