1 Fuß vom Gas: Seit Montagmorgen stehen auch in Hinterlehengericht die neuen Tempo-30-Schilder. Foto: Sum

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Seit Montag darf in den Ortsdurchfahrten Vorder- und Hinterlehengericht nur noch Tempo 30 gefahren werden.















Schiltach - Schon seit einigen Tagen ist aufmerksamen Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrern aufgefallen, dass etwas im Gange ist: die großen, weiß aufgemalten 50er auf der Straße in Vorderlehengericht sind weg, der ein oder andere Mast ragte bereits schilderlos aus dem Boden. Am Montag nun hat die Straßenmeisterei damit begonnen, die neuen Verkehrsschilder anzubringen und will bis spätestens Dienstag damit fertig sein. "Sobald sie hängen, gelten sie", stellt Sigmund Villing, Leiter der Straßenmeisterei Schramberg, klar.

Damit werden die Beschlüsse aus dem Lärmaktionsplan umgesetzt, die der Gemeinderat Mitte Mai verabschiedet hat – und die in der Bevölkerung teils heftig diskutiert wurden. Demnach geht’s durch Vorder- und Hinterlehengericht aus Lärmschutzgründen jetzt nur noch mit 30 Stundenkilometern auf dem Tacho, im Ein- und Ausfahrtsbereich der Ortschaften gilt teils Tempo 50.

Landratsamt für Anordnung zuständig

Nachdem die Anordnung des dafür zuständigen Landratsamts in Rottweil bei der Straßenmeisterei eingegangen war, habe Villing die entsprechenden Tempolimit-Schilder bestellt. Nachdem diese nun geliefert und alle nötigen Vorkehrungen getroffen wurden, werden die Schilder nun also aufgehängt.

Bußgeldstelle wegen Blitzer informiert

Sigmund Villing wird außerdem die Bußgeldstelle in Rottweil über die neuen Geschwindigkeitsgrenzen informieren, damit diese die stationären Blitzer in den beiden Ortsteilen entsprechend anpassen können. "Wann genau das erfolgt, kann ich allerdings nicht sagen", meint er. Wer also keinen Strafzettel riskieren will, sollte sich möglichst rasch an die neuen Tempolimits gewöhnen. Vor allem, weil es nach dem aktuellen Bußgeldkatalog schnell teuer werden kann. Wer innerorts noch mit den gewohnten 50 Stundenkilometern unterwegs ist, zahlt jetzt 70 Euro, wenn er geblitzt wird. Wenn die Tachonadel bei 55 Stundenkilometern steht, werden sogar saftige 115 Euro fällig und einen Punkt gibt’s obendrauf.