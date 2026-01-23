Verkehr in Schiltach: Modernisierung von Kirchberg- und Schlossbergtunnel nimmt Fahrt auf

Die Modernisierung von Kirchberg- und Schlossbergtunnel rückt näher: Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, größere Sperrungen sollen erst ab 2028 folgen.

Die Modernisierung des Kirchbergtunnels und des Schlossbergtunnels in Schiltach (B 294/ B 462, Kreis Rottweil) rückt näher. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, ist der Beginn der komplexen Tunnelbauarbeiten nun für 2027 vorgesehen. Zu längeren Sperrungen der Tunnel mit Umleitungsverkehren wird es allerdings erst ab 2028 kommen. Für den Sommer dieses Jahres plant das RP in Schiltach eine öffentliche Informationsveranstaltung. Darüber haben die Fachleute des RP am Mittwochabend den Gemeinderat informiert.

Sanierung schon länger ein Thema in der Region Schon seit längerem ist die anstehende Sanierung der Tunnel in der Region ein Thema. Wie der Sommerbergtunnel bei Hausach, müssen auch die beiden Schiltacher Tunnel mit Rettungsstollen ausgestattet und gänzlich entkernt werden, so das RP. Notwendig ist dies, um die Bauwerke auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und die geltenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Da die Technik der beiden in direkter Nachbarschaft liegenden Tunnel zusammenhängt, erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen gebündelt.

Bereits im Jahr 2024 wurden im Bereich der Eythstraße Hangsicherungen für den Bau des Rettungsstollens für den Kirchbergtunnel durchgeführt. Auch die alte Gärtnerei in der Schramberger Straße wurde bereits abgerissen.

Für den kommenden Sommer plant das RP eine öffentliche Informationsveranstaltung, bei der die anstehenden Arbeiten detailliert vorgestellt und die Fachleute der Behörde zum Dialog bereitstehen werden. Hierzu wird das RP rechtzeitig im Voraus einladen.