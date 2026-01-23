Verkehr in Schiltach: Modernisierung von Kirchberg- und Schlossbergtunnel nimmt Fahrt auf

Die Modernisierung von Kirchberg- und Schlossbergtunnel rückt näher: Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, größere Sperrungen sollen erst ab 2028 folgen.
Die Modernisierung des Kirchbergtunnels und des Schlossbergtunnels in Schiltach (B 294/ B 462, Kreis Rottweil) rückt näher. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, ist der Beginn der komplexen Tunnelbauarbeiten nun für 2027 vorgesehen. Zu längeren Sperrungen der Tunnel mit Umleitungsverkehren wird es allerdings erst ab 2028 kommen. Für den Sommer dieses Jahres plant das RP in Schiltach eine öffentliche Informationsveranstaltung. Darüber haben die Fachleute des RP am Mittwochabend den Gemeinderat informiert.