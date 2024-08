Verkehr in Schiltach

1 Die Baustelle wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet. Foto: Dold

Nichts geht mehr im Kirchbergtunnel: Pünktlich am Montagmorgen nach dem Berufsverkehr hat die Straßenmeisterei die Baustelle an der B 294 eingerichtet.









Link kopiert



Der Verkehr in Richtung Wolfach muss sich nun wieder – wie in längst vergangenen Zeiten – durch das Städtchen quälen. Am Montag, 12. August, soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.