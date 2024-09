1 Seit Anfang September steht am Ortseingang von Schenkenzell eine Blitzersäule. Foto: Ortmann

Schenkenzell hat wieder einen aktiven Blitzer. Der Bürgermeister informierte in der Gemeinderatssitzung über die Hintergründe.









Der alte „Starenkasten“ an der Landstraße (B 294) am Ortseingang in Schenkenzell von Alpirsbach ist durch eine moderne Blitzersäule ersetzt worden, die nun in beide Richtungen blitzen kann.