Eine große Baustelle mit Straßensperrung gibt es ab 11. Mai für die Neugestaltung der Schallbacher Straße in Rümmingen. Es werden zudem Bushaltestellen gebaut.
Die Schallbacher Straße (K 6327) in Rümmingen wird zwischen der Einmündung Binzener Straße und den Bahngleisen neu gestaltet. Zugleich werden zwei Bushaltestellen auf der gegenüberliegenden Seite der Gleise gebaut, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt. Für die Arbeiten ist ab Montag, 11. Mai, eine Vollsperrung notwendig. Diese dauert voraussichtlich etwa drei Monate. In dieser Zeit werden auch Versorgungsleitungen erneuert.