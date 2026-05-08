Eine große Baustelle mit Straßensperrung gibt es ab 11. Mai für die Neugestaltung der Schallbacher Straße in Rümmingen. Es werden zudem Bushaltestellen gebaut.

Die Schallbacher Straße (K 6327) in Rümmingen wird zwischen der Einmündung Binzener Straße und den Bahngleisen neu gestaltet. Zugleich werden zwei Bushaltestellen auf der gegenüberliegenden Seite der Gleise gebaut, wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt. Für die Arbeiten ist ab Montag, 11. Mai, eine Vollsperrung notwendig. Diese dauert voraussichtlich etwa drei Monate. In dieser Zeit werden auch Versorgungsleitungen erneuert.

Der Verkehr wird über Wittlingen, Hammerstein und Holzen umgeleitet. Fußgänger und schiebende Radfahrer können den Bereich weiterhin passieren, auch die Zufahrt des Radwegs entlang der Gleise bleibt zugänglich. Der Zugverkehr durch das „Chanderli“ ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Einschränkungen an der Binzener Straße

Im ersten Bauabschnitt wird auch der Einmündungsbereich der Binzener Straße (L 134) einbezogen. Für etwa zwei bis drei Wochen kommt es dort zu einer halbseitigen Sperrung. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampel geregelt. Betroffen ist der Kreuzungsbereich Binzener Straße, Wittlinger Straße und Lörracher Straße.

Ab Mitte Juni wird die Sperrung für etwa drei Wochen ausgeweitet: Dann ist auch ein etwa 90 Meter langer Abschnitt der Binzener Straße bis zur Einmündung „Zwischen den Straßen“ voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Binzen wird in dieser Zeit über die Lörracher Straße (K 6354) und die Hauptstraße (K 6340) umgeleitet. Anschließend ist die Binzener Straße wieder frei befahrbar.

Für abschließende Asphaltarbeiten wird die Binzener Straße im Einmündungsbereich zur Schallbacher Straße Ende Juli/Anfang August nochmals für drei bis fünf Arbeitstage gesperrt. Die Arbeiten an der Schallbacher Straße sollen voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein.

Hinweise zum Busverkehr

Während der gesamten Bauzeit wird die Linie 55 umgeleitet. In Fahrtrichtung Basel verkehrt sie ab Schallbach über Wittlingen nach Rümmingen und muss daher in Kandern zwei Minuten früher als im regulären Fahrplan, jeweils zur 18. beziehungsweise 48. Minute, abfahren, heißt es. In Fahrtrichtung Kandern fährt der Bus von Rümmingen über Wittlingen nach Schallbach, wodurch die Ankunft in Kandern etwa zwei Minuten später erfolgt.

Ebenfalls während der gesamten Bauzeit beginnt die Fahrt der Linie 2, die üblicherweise um 6.45 Uhr von Wittlingen Bahnhof über Schallbach und Rümmingen nach Lörrach fährt, bereits um 6.45 Uhr in Schallbach. In Wittlingen wird um 6.48 Uhr die Haltestelle „Hirschen“ in Fahrtrichtung Rümmingen bedient. Die Haltestelle „Rümmingen, Schallbacher Straße“ entfällt.

Ersatzweise wird die Haltestelle „Rümmingen, Lörracher Straße“ angefahren. Für die Vollsperrung der Binzener Straße, die Mitte Juni beginnt und drei Wochen andauert, wird die Linie 55 in Rümmingen über die Lörracher Straße von und nach Binzen geführt. Der genaue Zeitraum wird noch bekanntgegeben. Der Umstieg von den Linien 1, 2 und 15 auf die Linie 55 erfolgt dann an der Haltestelle „Rümmingen, Lörracher Straße“. Die Haltestelle „Rümmingen, Altes Rathaus“ entfällt.