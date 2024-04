1 Blick aufs Nadelöhr Hochbrücke. Für Radfahrer ist auf ihr eigentlich kein Platz. Foto: Alt

Das Radfahren in Rottweil ist mit Problemen behaftet und die wird man nur stückchenweise los. Da ist sich der städtische Mobilitätsbeauftragte Horst Bisinger sicher, der im Ausschuss auch gleich auf neue Probleme traf.









So richtig glücklich macht das Radfahren in Rottweil nicht. Dabei hat die Stadt mit ihrem Mobilitätsbeauftragten Horst Bisinger so manche Kuh übers Eis geschoben, um das Radeln in der Stadt attraktiver zu machen.