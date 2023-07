Verkehrsversuch die Zweite: Nachdem die neue Verkehrsführung am Samstag überwiegend gut funktioniert hat, war nun die Spannung groß, ob sie auch im Berufsverkehr die Feuertaufe besteht.

Das Bild in der Innenstadt ist an diesem Montagmorgen nicht anders als sonst. Es haben zwar weiterhin nicht alle Autofahrer verinnerlicht, dass es ab dem Nägelesgrabenkreisel nicht mehr in Richtung Innenstadt geht. Sie fahren einfach durch. So dauert es nicht lange und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes weist am Kreisel auf die geänderte Verkehrsführung hin.

Polizei und Ordnungsamt informieren

Auch oben im Waldtorort gibt es noch immer Falschfahrer. Hier ist am Vormittag die Polizei anzutreffen, die den Autofahrern ebenfalls die Änderungen erläutert.

„Da brauchen wir noch etwas Geduld“, ist Fachbereichsleiter Bernd Pfaff zuversichtlich. Darauf angesprochen, ob eine gelbe Markierung nicht vielleicht etwas mehr Klarheit bringen würde, winkt er ab. „Verkehrsrechtlich ist alles richtig markiert und ausgeschildert. Wir dürfen hier nicht einfach Pfeile oder Linien aufkleben“, erklärt er. Stattdessen werden in der Oberndorfer Straße und am Heimburgerkreisel Richtung Innenstadt nochmals Hinweisschilder aufgestellt. „Es gibt auch Leute, die noch nicht ausreichend informiert sind, und andere, die einfach noch auf gewohnten Pfaden unterwegs sind.“

Die liebe Gewohnheit

Neben den Gewohnheiten, die noch auf den „falschen Weg“ locken, gibt es aber noch einen zweiten Faktor: die Navis. „Wir versuchen hier, bei Google Maps etwas zu erreichen und die neue Streckenführung mitzuteilen“, so Pfaff. Ältere, nicht Google basierte Navis, werden dennoch den „falschen“ Weg weisen. Hier könne man nur an die Autofahrer appellieren, sich in den nächsten Wochen die Schilder genauer anzuschauen.

Das lohnt allemal, da ja auch in den vier Innenstadtquartieren – Heilig-Kreuz-Ort, Sprengerort, Johannserort und Lorenzort – die Verkehrsführungen zum Teil ebenfalls schon geändert sind oder das noch ansteht.

„Ich schau mir das Ganze erst mal zu Fuß an“, sagt eine Passantin, die an diesem Morgen unterwegs ist und die Strecken einfach mal abläuft.

Positiver Effekt

Ein positiver Effekt der Verkehrsänderung fällt an diesem Morgen am Hauptstraßenkreuz auf: Die Blechlawine, die sich bislang gegen 7.30 Uhr vom Viadukt in die Stadt quälte, scheint verschwunden. Das Einfädeln ist offenbar einfacher geworden, da das Verkehrsaufkommen geringer ist. Oder mancher hat sich entschieden, dann lieber doch gleich die Umgehungsstraße zu nehmen.

An den Ampelschaltungen soll ebenfalls nachjustiert werden, kündigte Fachbereichsleiter Rudolf Mager bereits am Samstag im Gespräch an. Auch hier konnte man am Montag bereits Servicetechniker sehen. Das angekündigte Nachjustieren ist also zeitnah erfolgt. Alles andere gilt es in den nächsten Wochen weiter auszuprobieren. Die Stadtverwaltung jedenfalls ist auch mit dem ersten Berufsverkehrstag nach der Änderung sehr zufrieden.