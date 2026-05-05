Verkehr in Rottweil: So soll es während der Sperrung am Culinara-Kreisverkehr laufen

So soll es während der Sperrung am Culinara-Kreisverkehr laufen

1 Die Karte zeigt die anstehenden Arbeiten mit halbseitiger Sperrung des Kreisverkehrs beim Culinara. Foto: Stadt Rottweil/Hermann Zu den am Mittwoch beginnenden Arbeiten am Culinara-Kreisel gibt es weitere Infos.







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Der Kreisverkehr am Nägelesgraben ist wie berichtet ab Mittwoch, 6. Mai, halbseitig gesperrt. Es wird laut Mitteilung der Stadt eine Umleitung über die Burkard- und Predigerstraße eingerichtet. Bei gutem Bauverlauf soll der Kreisverkehr bereits nach den Pfingstferien wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Die Zufahrt zum Parkplatz von Edeka Culinara ist dauerhaft möglich, wird betont. Die Gesamtmaßnahme wird Ende Juni beendet sein.