Verkehr in Rottweil: So soll es während der Sperrung am Culinara-Kreisverkehr laufen
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Die Karte zeigt die anstehenden Arbeiten mit halbseitiger Sperrung des Kreisverkehrs beim Culinara. Foto: Stadt Rottweil/Hermann

Zu den am Mittwoch beginnenden Arbeiten am Culinara-Kreisel gibt es weitere Infos.

Der Kreisverkehr am Nägelesgraben ist wie berichtet ab Mittwoch, 6. Mai, halbseitig gesperrt. Es wird laut Mitteilung der Stadt eine Umleitung über die Burkard- und Predigerstraße eingerichtet. Bei gutem Bauverlauf soll der Kreisverkehr bereits nach den Pfingstferien wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Die Zufahrt zum Parkplatz von Edeka Culinara ist dauerhaft möglich, wird betont. Die Gesamtmaßnahme wird Ende Juni beendet sein.

 

Die Zufahrt zum Parkplatz „Eisplatz“ sowie zum Parkhaus „Stadtmitte Nord“ ist weiterhin über die zweite Ein- und Ausfahrt zwischen den beiden Kreisverkehren möglich. Während der Vollsperrung ist die Zufahrt über die Umleitung Burkard- und die Predigerstraße gewährleistet.

Reisebushalt anfahrbar

Der Reisebushalt ist während der halbseitigen Sperrung weiterhin anfahrbar (durch Wenden über den Norma-Kreisel. Während der Vollsperrung ist eine Bedarfshaltestelle zum Ein- und Aussteigen in der Oberndorfer Straße eingerichtet. Zum Parken werden die Busunternehmen wie bereits üblich auf das Berner Feld verwiesen.

Die Gesamtmaßnahme wird Ende Juni beendet sein.

 