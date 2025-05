Verkehr in Rottweil

1 Da geht’s lang! In die Suppengasse kommt man aktuell nur über die Blumengasse. Foto: Alt

Wo bitte geht’s jetzt lang? Für ordentlich Häme sorgt die Beschilderung in der Rottweiler Innenstadt. Eigentlich soll diese den Verkehr durch das Baustellenchaos lotsen. Wir haben uns das angeschaut.









Link kopiert



Der Schilderwald in Rottweil sorgt immer wieder für Spott und eine ordentliche Portion Sarkasmus. Vor allem dann, wenn Schilder, wie zuletzt an der Ecke Suppengasse/Sprengergasse dazu verleiteten, einen Verkehrsverstoß zu begehen. Nämlich entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße einzubiegen.