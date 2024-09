Bislang war der Parkplatz ein Provisorium, jetzt baut die Stadt Rottweil den Schotterparkplatz am Neuen Spital zu einem regulären Parkplatz aus. Zu diesem Zweck ist die Fläche ab Samstag, 14. September, bis zum Abschluss der Bauarbeiten in etwa zwei Monaten gesperrt. Als Ausweichflächen stehen Stellplätze am Nägelesgraben, im Parkhaus und im Untergeschoss des Müller-Marktes zur Verfügung.

„Der Parkplatz am Neuen Spital ist Teil des Parkierungskonzeptes der Stadt Rottweil. Ziel ist es, die Parkierungsschwerpunkte Nord mit Bereich Nägelesgraben und Süd mit dem neuen Parkhaus Zentrum zu stärken und so den Parksuchverkehr in der Innenstadt zu verringern“, erklärt Oberbürgermeister Christian Ruf. Im Zuge der Baumaßnahmen werden die Park- und Fahrflächen asphaltiert, so dass Pfützen und Unebenheiten künftig der Vergangenheit angehören.

Insgesamt entstehen 52 Stellplätze, davon werden zwei behindertengerecht eingerichtet. Mit Blick auf die E-Mobilität werden zehn der Stellplätze mit Ladesäulen ausgestattet. Zudem sind zwei für ein neues Carsharing-Angebot vorgesehen.

Parkleitsystem

„Der Parkplatz wird künftig durch das zurzeit in Planung befindliche Parkleitsystem unterstützt, zu dem wir bereits eine Förderzusage haben“, ergänzt Mobilitätsbeauftragter Horst Bisinger. „Die Fläche konnte für einen längeren Zeitraum gepachtet werden, so dass sich der bauliche Aufwand lohnen wird.“ Der Tarif deckt sich mit dem auf den weiteren städtischen Parkplätzen am Nägelesgraben: Die ersten zwei Stunden sind kostenlos, bis zu vier Stunden kann gegen eine Gebühr von zwei Euro geparkt werden. Die Bezahlung erfolgt entweder klassisch bar oder mit Karte am Automaten oder künftig auch per App.