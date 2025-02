Es ist eine Großbaustelle in der südlichen Stadtmitte: das neue Parkhaus auf der „Groß‘schen Wiese“. Die Firma Goldbeck baut im Auftrag der Stadt Rottweil 321 neue Stellplätze, viele bereits mit Ladesäulen für Elektroautos.

Viele Zaungäste verfolgen die interessanten Arbeiten immer wieder. Auch Oberbürgermeister Christian Ruf hat sich dieser Tage gemeinsam mit Christof Birkel, dem städtischen Abteilungsleiter Hochbau, vor Ort über die Arbeiten informiert. Die gute Nachricht kurz vor der Fasnet: Die Bauarbeiten gehen zügig voran, Eröffnung soll daher bereits nach den Sommerferien sein.

Lesen Sie auch

Attraktivität der Innenstadt

„Das neue Parkhaus ist ein ganz wichtiger Beitrag, um die Attraktivität unserer Innenstadt weiter zu steigern und unterstützt Handel, Gewerbe und Dienstleitung im Stadtkern“, betont OB Ruf auf der Baustelle. Begeistert zeigte er sich vom raschen Baufortschritt: Nördlich und südlich sind die beiden massiven Treppentürme bereits fertiggestellt und ragen empor. Im nördlichen Turm, von der Stadt her, wird ein Aufzug für Barrierefreiheit sorgen. Auch Toiletten, ebenfalls barrierefrei, entstehen hier. Tag für Tag wächst die beachtliche Stahlkonstruktion in die Höhe. „Als Stockwerke werden dann in den Geschossen Stahlbetonplatten aus Eigenproduktion eingebaut“, erklärt Bauleiter Timo Schneider von der Firma Goldbeck.

Unsere Empfehlung für Sie Groß’sche Wiese Rottweil Neues Parkhaus – Kran und Bagger sind zugange Auf der größten innerstädtischen Baustelle laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Auf insgesamt acht Parkebenen werden die Flächen in der sogenannten Splitlevel-Bauweise erstellt. Dadurch verspringen die Parkebenen um jeweils ein halbes Geschoss. Die Einfahrt erfolgt von der Kaiserstraße her. „Hier ist man dann auf Level 0. Es geht drei Stockwerke runter und vier nach oben“, erläutert Christof Birkel die Planung.

321 Stellplätze gibt es insgesamt. Gut doppelt so viele wie im bestehenden Parkhaus am Nägelesgraben. Gleich auf dem Level 0 wird es Frauenparklätze, Behindertenstellplätze und acht E-Ladesäulen geben. „Wir können hier aber bei Bedarf unkompliziert auf bis zu 80 Doppellader aufstocken“, sagt Birkel.

Das Parkhaus wird mit einem Flachdach ausgestattet, das begrünt wird, und auf dem die Energieversorgung Rottweil (ENRW) eine PV-Anlage errichten wird. Mit der PV-Anlage investiert die ENRW in die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Zudem soll das Parkhaus Anwohnern der Innenstadt als Quartiersgarage angeboten werden. Der positive Nebeneffekt: Durch die Nutzung durch die Kernstadtbewohner konnte das Sanierungsgebiet erweitert und dadurch Fördermittel generiert werden. Das sind bei einer Investitionssumme von 7,4 Millionen Euro knapp 3,1 Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes.

Neueste Technik

Zudem verfügt das Parkhaus künftig über die neueste Technik. Die Zufahrt ist schrankenlos über eine Kennzeichenerkennung, es wird mit einer Einzelplatzbelegungsanzeige ausgestattet, so dass freie Plätze leicht erkennbar sind. Zudem werden vielfache Bezahlmöglichkeiten vorgehalten, vom Bargeld über Kreditkarte bis zu verschiedenen Park-Apps.

Geleitet zu freien Plätzen

„Wir werden in diesem Zug auch ein dynamisches Parkleitsystem erstellen, sodass Autofahrer von den Stadteingängen her zu den großen Parkplatzangeboten im Norden und Süden der historischen Innenstadt mit den beiden Parkhäusern und weiteren Stellplätzen im Nägelesgraben geleitet werden“, informiert Oberbürgermeister Ruf.

Bis Ende April soll der Rohbau stehen, plant Bauleiter Timo Schneider, dann soll im Mai das Dach mit den Trapezblechen montiert werden. Für Juni stehen die Asphaltierarbeiten in den unteren Geschossen an, und im Juli soll mit der Fassadengestaltung und den Außenanlagen begonnen werden.

Fassade und Dach werden begrünt

Apropos Fassade: Die architektonisch ansprechenden Fassadenelemente sind aus Tonbaguettes in verschiedenen Brauntönen, die im Anschluss mit Bewuchs begrünt werden. „Sowohl in der Fassade als auch unter den Decken sind Schallschutz-Elemente angebracht, welche die Schallemissionen stark reduzieren“, erklärt Christof Birkel. „Es läuft momentan richtig rund. Wir sind daher derzeit guter Dinge, dass wir das Parkhaus bereits nach den Sommerferien einweihen können“, so Ruf zuversichtlich.