Weil das Regierungspräsidium Freiburg (RP) die endgültige Fahrbahnmarkierung am Kreisverkehr beim Hornbach in Rottweil (B 14/B 27) aufbringen lässt, muss der Kreisel voraussichtlich für drei Tage gesperrt werden.

Die Arbeiten starten am Dienstag, 3. September, noch vor Beginn des Berufsverkehrs. Das RP geht laut Pressemitteilung davon aus, dass der Verkehr spätestens am Freitag, 6. September wieder wie gewohnt fließen kann.

Gesperrt wird die Tuttlinger Straße in Rottweil von der Kreuzung Saline bis zum neuen Kreiverkehr. Die Kreuzung bleibt befahrbar. Der Verkehr von und nach Rottweil wird über die Neufraer Straße und den Abzweig nach Neufra abgewickelt.

So wird umgeleitet

Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Tuttlingen und Spaichingen kommen und nach Villingen-Schwenningen oder Deißlingen möchten, werden über die Ausfahrt Bühlingen umgeleitet. Von dort besteht die Möglichkeit, in der Gegenrichtung auf die B 14 aufzufahren, um so in Richtung Villingen-Schwenningen zum Ziel zu gelangen.

Verkehrsteilnehmer aus Villingen-Schwenningen oder Deißlingen mit Ziel Tübingen oder Zimmern werden in Richtung Tuttlingen ausgeleitet und können den Abzweig Neufra zu nehmen, im dahinterliegenden Kreisverkehr zu wenden und auf die B 14 in Richtung Tübingen oder Zimmern aufzufahren.

Das RP Freiburg bittet den ortskundigen Verkehr, den Bereich zu umfahren, und bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen.