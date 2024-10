Verkehr in Rottweil: In den Herbstferien rücken die Bautrupps an

In den Herbstferien rücken die Bautrupps an

1 Die Grafik zeigt die anstehenden Sperrungen und die zugehörigen Umleitungsstrecken. Foto: Stadt Rottweil

Die Stadt Rottweil nutzt die Herbstferien, um dringend erforderliche Bauarbeiten durchführen zu lassen. So ist die Nägelesgrabenstraße auf Höhe des neuen Spitals vom Montag, 28. Oktober, bis zum Samstag, 2. November, voll gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz an der Ecke Nägelesgrabenstraße/Oberndorfer Straße. Der Parkplatz erhält eine neue Entwässerung, die an den Kanal angeschlossen werden muss. Der Verkehr wird über die Prediger- und Ritterstraße sowie die Burkardstraße umgeleitet. Der Culinara-Parkplatz und die weiteren Stellflächen am Nägelesgraben wie Eisplatz und Parkhaus am Kriegsdamm bleiben erreichbar.