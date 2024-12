Verkehr in Rottweil: Gesucht wird – der schönste Friedrichsplatz

1 Der Friedrichsplatz in der Rottweiler Stadtmitte soll neu gestaltet werden. Der Gemeinderat gibt grünes Licht für einen Wettbewerb. Foto: Nädele

An die Arbeiten im Herzen Rottweils werden sich die meisten noch gut erinnern. Nun steht am Friedrichsplatz die Neugestaltung an. Wenn der Busumstieg an den Nägelesgraben wechselt, könnten Ende 2026 die Bagger anrücken.









Der Zentrale Umsteigepunkt (ZUP) für Busse soll vom Friedrichsplatz an den Nägelesgraben verlegt werden. In den vergangenen Monaten hat dazu die Stadtverwaltung weiter an der Planung gefeilt – mit dem Ziel, rechtzeitig zur Landesgartenschau 2028 einen leistungsfähigen und zeitgemäßen Mobilitäts-Hub in Betrieb nehmen zu können. Die Rede ist von einem multimodalen Knoten, der Busumstieg, andere Mobilitätsangebote und Lademöglichkeiten vereint.