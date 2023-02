1 Der Friedrichsplatz ist einer der verkehrsreichsten Orte in Rottweil. Das soll sich bis zur Landesgartenschau 2028 ändern. Die Stadt möchte daher im Sommer einen Verkehrsversuch starten, um hier den Autoverkehr zu reduzieren. Foto: Stadt Rottweil/Hermann

Testlauf für eine lebendige Innenstadt: Die Stadt Rottweil stellt Bürgern am 7. März den Verkehrsversuch vor. Der Friedrichsplatz wird probeweise für eine Fahrtrichtung gesperrt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Ziel ist klar: weniger Verkehr und mehr Lebensqualität im historischen Stadtkern von Rottweil. Im Sommer soll deshalb der groß angelegte Verkehrsversuch in der Innenstadt starten. Der Friedrichsplatz wird testweise für den Autoverkehr in eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Eine erste Generalprobe für den Verkehrsversuch hat es im Oktober bereits gegeben. Da war für ein Wochenende zum verkaufsoffenen Sonntag der Friedrichsplatz ganz vom Autoverkehr freigehalten worden.

Nun steht also die halbseitige Sperrung über einen längeren Zeitraum an. Im Vorfeld des Versuchs gibt es am Dienstag, 7. März, in der Stadthalle eine Informationsveranstaltung, bei der die Planer ihre Vorhaben den Bürgern im Detail vorstellen.

„Wir alle wünschen uns mehr Lebensqualität in unserer historischen Innenstadt. Dazu ist es notwendig, dass wir die tägliche Blechlawine reduzieren und stattdessen verstärkt den Bus- und Radverkehr fördern“, erklärt Oberbürgermeister Christian Ruf und lädt die Bürger zur Infoveranstaltung in die Stadthalle ein. „Nur dann bleibt die Innenstadt als Wohnquartier attraktiv und wird auch für Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleister wieder interessanter“, ist sich Ruf sicher.

Verkehrsberuhigung der Innenstadt

Vor diesem Hintergrund hat der Rottweiler Gemeinderat die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Verkehrsberuhigung der Innenstadt voranzutreiben. Bis zur Landesgartenschau 2028 möchte die Stadtverwaltung daher den innerstädtischen Verkehr neu ordnen: Der Autoverkehr soll dann nur noch stadtauswärts über den Friedrichsplatz in Richtung Nägelesgraben fließen, während Busse und Radfahrer weiterhin in beide Richtungen unterwegs sein dürfen. „Damit können wir die Verkehrsbelastung bereits deutlich reduzieren und mehr Platz für Radfahrer schaffen“, erklärt der städtische Mobilitätsbeauftragte Horst Bisinger. Im Gegenzug werde in der Waldtorstraße, also oberhalb des Schwarzen Tors, ein Einbahnverkehr aus Richtung Oberndorfer Straße eingerichtet. Gelingt der Verkehrsversuch, könnte der Friedrichsplatz zu einem Stadtplatz umgebaut werden:

Freiwerdende Verkehrsflächen sollen dem Handel und der Gastronomie zur Verfügung gestellt werden und vielerlei Möglichkeiten zum Sitzen, Spielen und Verweilen für Jung und Alt bieten.

Zudem sollen das Stadtklima und die Aufenthaltsqualität der Menschen von weniger Versiegelung und mehr Bäumen profitieren.

„Unserer Verkehrsexperten haben errechnet, dass eine halbseitige Sperrung möglich ist und sich der Verkehr in vertretbarem Umfang auf andere Straßen verlagert“, betont der Rottweiler Mobilitätsbeauftragte. „Durch den Praxistest wollen wir nun überprüfen, ob unsere Hoffnungen berechtigt sind.“

Für den Verkehrsversuch wählen die Planer bewusst keine verkehrsruhige Zeit. Foto: Otto

Die drei Sommermonate von Juli bis September dürften sich laut Horst Bisinger für den Testlauf besonders gut eignen, weil die üblichen Pendleraktivitäten und verstärkter Tourismus gleichermaßen beobachtet werden könnten. Zudem: Im Sommer sei der Radverkehr, der gerade durch diese Verkehrsberuhigung begünstigt werden soll, am stärksten ausgeprägt.

Während des Verkehrsversuchs finden Verkehrszählungen im gesamten Bereich der Innenstadt und in den Zufahrtsstraßen statt. „Damit können ein Abgleich und Nachjustieren während des Versuchs und im Nachgang eine Auswertung und Bilanzierung erfolgen“, erklärt Bisinger.

Erkenntnis aus vielen Gesprächen

„In vielen Gesprächen mit Anwohnern, Gastromomen und Einzelhändlern habe ich die stetige Forderung wahrgenommen, dass sich in der Innenstadt dringend etwas zum Besseren verändern muss“, wirbt OB Ruf um die Unterstützung der Bürgerschaft. „Der Verkehrsversuch ist eine große Chance und wir sollten mutig genug sein, es einfach einmal auszuprobieren. Ich lade alle dazu ein, in der Stadthalle das Konzept dahinter näher kennenzulernen und mit uns zu diskutieren.“

Infos

Bürgerinformation

zum Verkehrsversuch Innenstadt in den Sommermonaten

Termin

Dienstag, 7. März, Stadthalle Rottweil. Beginn: 18.30 Uhr, Einlass mit Planschau ab 18 Uhr