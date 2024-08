Verkehr in Rottweil: Drei Monate mit Zeus-E-Scootern – einmal an den südlichen Zipfel Afrikas

1 Als Teil des Rottweiler Mobilitätskonzept angekommen: Mit Zeus-Scootern werden hier täglich zwischen 100 und 150 Fahrten gemacht. Foto: Nädele

E-Scooter-Verleiher Zeus zieht eine positive Bilanz der ersten Monate in Rottweil. Die Zahl der Beschwerden bleibt im Vergleich mit anderen Städten harmlos – auch wenn schon ein Roller aus dem Neckar gefischt werden musste.









12 000 Kilometer wurden mit den Zeus-Scootern in den knapp drei Monaten seit der Einführung in Rottweil zurückgelegt. Das ist etwas mehr als von hier Luftlinie nach Cape Town in Südafrika oder etwas weniger als auf dem Landweg an den südlichen Zipfel Afrikas. Die Bilanz, die das Unternehmen auf Nachfrage zieht, ist deshalb positiv. „Die Nachfrage ist sehr gut, das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Nico Reitemeier, Business Development and Customer Experience Manager beim Scooter-Verleiher Zeus. Es folgt noch ein Superlativ: „Wir sind sehr zufrieden“.