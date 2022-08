1 Die Stadt Rottweil kann diese Fläche am neuen Spital nun als Parkraum nutzen. 70 Stellplätze sollen hier entstehen. Foto: Cools

Die Stadt Rottweil hat einen langfristigen Pachtvertrag über ein Grundstück beim neuen Spital am Nägelesgraben abgeschlossen. Das könnte den Streit ums Parkhaus beenden.















Rottweil - Die Stadtverwaltung und der private Eigentümer des Parkplatzes am neuen Spital am Nägelesgraben sind sich einig geworden. Das eröffnet hier neue Möglichkeiten für das Mobilitätskonzept der Stadt Rottweil.

"Wir können so den Teil der Parkplätze kompensieren, der durch die Verlagerung des Zentralen Umsteigeplatzes für Busse (ZUP) vom Friedrichsplatz an den Nägelesgraben wegfallen wird", so Oberbürgermeister Ralf Broß. Die Planungen für den Nägelesgraben werden aufgrund dieser neuen Möglichkeit derzeit überarbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter.

70 Stellplätze am Spital

Vorgesehen ist, den Parkplatz beim neuen Spital wasserdurchlässig zu gestalten und nur die Fahrwege zu asphaltieren. Mit dem privaten Eigentümer sei eine Pacht zu einem ortsüblichen Preis vereinbart worden. Zur Refinanzierung werde die Stadt die neuen Stellflächen in die städtische Parkraumbewirtschaftung einbinden. Das Vorgehen ist mit dem Gemeinderat abgestimmt, der bereits über den Vertragsabschluss informiert wurde.

Mit Eigentümer einig geworden

"Wir sind dem Eigentümer sehr dankbar, dass diese Lösung möglich wurde. Wir können nun zwei ganz wichtige Bausteine unseres Mobilitätskonzeptes weiter vorantreiben: die Verkehrsberuhigung und die städtebauliche Aufwertung des Friedrichsplatzes einerseits und die Attraktivierung und Stärkung unseres ÖPNVs durch den Bau eines modernen ZUP am Nägelesgraben andererseits", erklärt Oberbürgermeister Broß.

Die Stadt geht nach aktuellem Planungsstand außerdem davon aus, dass der ZUP deutlich kleiner als bislang geplant ausfallen kann, da der Stadtbus-Netzplan effektiver und kundenfreundlicher ausgerichtet wird und dadurch weniger Haltestellen im ZUP notwendig werden. "Es genügt daher, Platz für rund 70 Parkplätze zu schaffen", betont Broß. "Da wir dies am neuen Standort ebenerdig hinbekommen, könnte der Bau eines Parkhauses unter Umständen nicht mehr erforderlich sein". Genaueres will die Stadtverwaltung im Herbst der Öffentlichkeit vorstellen, wenn die überarbeiteten Pläne vorliegen.

Um den geplanten Bau eines Parkhauses am Nägelesgraben war in Rottweil ein Streit entfacht, die Suche nach Alternativstandorten bislang aber erfolglos. Auch verschiedene Stadträte distanzierten sich zuletzt von dem Vorhaben. Mit der Möglichkeit, nun das Gelände an der Kreuzung Nägelesgraben/Oberndorfer Straße zu nutzen, könnte die Diskussion um den Parkhaus-Neubau überflüssig werden.