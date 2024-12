Verkehr in Rottweil: Der Parkplatz am Neuen Spital ist fertig

Der Parkplatz am Neuen Spital ist fertiggestellt. Die bisher ungeordnete und nur teilweise geschotterte Fläche ist seit Donnerstag für die Benutzung offiziell freigegeben. Der Parkplatz ist zusammen mit den Parkflächen am Nägelesgraben (Eisplatz) und dem Parkhaus am Kriegsdamm Teil des Parkierungsschwerpunkts Nord. Ab Januar wird der Parkplatz übrigens mit einer Kennzeichenerfassung bewirtschaftet.

„Mit rund 50 Parkplätzen stärkt der völlig neu gestaltete Parkplatz am Neuen Spital die Geschäfte und Dienstleister der Innenstadt. Neben dem Neubau des Parkhauses Zentrum auf der Groß’schen Wiese ist er ein wichtiger Baustein zur Neuordnung des innenstadtnahen Parkens“, so Oberbürgermeister Christian Ruf. „Das Entrée der Stadt aus Richtung Oberndorfer Straße wird nun deutlich aufgewertet.“

Die Stadt Rottweil hat den Parkplatz vom Eigentümer langfristig gepachtet. Bislang war hier Parken zwar auch schon möglich, der Parkplatz wirkt aber nun deutlich einladender. Die Verkehrsflächen sind nun asphaltiert, Schlaglöcher und Pfützen gehören der Vergangenheit an. Und: Die Parkflächen sind strukturiert, wodurch der Platz besser ausgenutzt werden kann. Zudem wurden mehrere Bäume zur Verschattung gepflanzt und Grünflächen angelegt, die das Regenwasser aufnehmen können. An der Seite zur Nägelesgrabenstraße entstand außerdem ein neuer Radfahrstreifen, auf dem die Radfahrer aus der Kreuzung Oberndorfer Straße stadteinwärts in die Nägelesgrabenstraße einfädeln können.

Modellprojekt in vielfacher Weise

Der Parkplatz bietet ab Januar zehn Lademöglichkeiten für E-Autos. Als Modellprojekt kooperiert die Stadt Rottweil zudem mit einem Anbieter von Car-Sharing. Fürs erste ist ein Parkscheinautomat aufgebaut, ab Januar soll in Bewirtschaftung des Parkplatzes aber durch eine Zufahrtskontrolle und Abrechnung per Kennzeichenerfassung erfolgen. „Unser Ziel ist es, künftig alle größeren städtischen Parkplätze mit einer Kennzeichenerfassung zu betreiben. Das ist für die Nutzer bequemer und spart uns zahlreiche Kontrollgänge des Ordnungsamts, das wir dann an anderer Stelle einsetzen können“, erklärt Bürgermeisterin Ines Gaehn.

Tarif und Einbindung ins Parkleitsystem

Auf dem Parkplatz am Neuen Spital kann ganz „klassisch“ mit Münzen gezahlt werden. Aber auch das Bezahlen per Handy oder mit EC-/Kreditkarte ist vorgesehen und wird demnächst aktiviert. Es gilt derselbe Parktarif, wie auf den weiteren städtischen Flächen am Nägelesgraben. Das heißt die ersten zwei Stunden sind kostenlos, danach kostet es jede weitere Stunde einen Euro. Die maximale Parkdauer beträgt vier Stunden.

„Bis Ende 2025 installiert die Stadt Rottweil ein dynamisches Parkleitsystem“, kündigt der städtische Mobilitätsbeauftragte Horst Bisinger an. Es soll insbesondere Ortsunkundige zu den beiden Parkierungsschwerpunkten im Norden (Nägelesgraben und Parkhaus am Kriegsdamm) und Süden der historischen Innenstadt (Parkhaus Zentrum auf der Groß’schen Wiese) leiten.