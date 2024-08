Verkehr in Rottweil: Das Parkhaus Zentrum – Hoffnungsträger in Sachen Parken

Mit dem Baubeginn des neuen Parkhauses auf dem Parkplatz Zentrum startet im September ein Großprojekt für Rottweil, das nach Fertigstellung die Parkplatzsituation grundlegend verbessern und dadurch die Innenstadt stärken soll. Während der Bauzeit richtet die Stadt Rottweil einen Shuttle-Bus zwischen Stadthalle und Nägelesgraben ein. Zudem wird das Bewohnerparken ausgeweitet, um den Parksuchverkehr im Umfeld der Baustelle einzudämmen.

Zwischen Kaiserstraße und Körnerstraße entsteht auf dem Parkplatz Zentrum (Groß’sche Wiese) bis Winter 2025 ein Parkhaus mit 321 Stellplätzen. Baustart ist der 24. September, ab diesem Tag ist der Parkplatz gesperrt.

Zwölf bis 15 Monate Bauzeit

Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Bauzeit von zwölf bis 15 Monaten. Durch den Bau verdoppelt sich künftig die Zahl der Stellplätze, zudem erhalten etliche davon bereits eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Rottweil investiert in den Bau des neuen Parkhauses rund sieben Millionen Euro und konnte dafür Gelder aus der Städtebauförderung des Bundes und des Landes in Höhe von 2,8 Millionen Euro mobilisieren. „Dank der Landesgartenschau haben wir derzeit historisch einzigartige Förderbedingungen.“, erklärt Oberbürgermeister Christian Ruf. „Das Parkhaus wird im Zuge des Sanierungsgebiets Innenstadt gefördert, weil es künftig den Handel, die Gastronomie und das Dienstleistungsangebot in Rottweil stärken wird“, ergänzt Bürgermeisterin Ines Gaehn.

Besucher Rottweils werden auf kostenfreie Stellplätze bei der Stadthalle geleitet. Zudem wird ein Shuttle-Bus in die Innenstadt zur Verfügung stehen. Der Shuttlebus pendelt ab 16. September im 30-Minuten-Takt vom Festplatz durch die Innenstadt bis zum Kriegsdamm und zurück. Unterwegs kann an jeder Bushaltestelle aus- und eingestiegen werden. Der Shuttlebus ist kostenlos und fährt von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.40 Uhr und am Samstag von 7.30 bis 13.10 Uhr. Er soll auch den Arbeitnehmer im Bereich rund um das zukünftige Parkhaus und in der Innenstadt dienen. Auch sie können während ihrer Arbeitszeit die Stellplätze rund um die Stadthalle nutzen und dann mit dem Shuttlebus in die Nähe ihrer Arbeitsstelle pendeln.

Um die Quartiere im Umfeld der Baustelle vor zusätzlichem Parksuchverkehr durch den Wegfall des Parkplatzes zu schützen, wird hier Bewohnerparken eingeführt – wie in der historischen Innenstadt. Allerdings haben Besucher im Unterschied zum Parken in den historischen Quartieren hier weiterhin die Möglichkeit, ihr Fahrzeug abzustellen. Dies ist tagsüber bis zu zwei Stunden kostenlos und für maximal vier Stunden gegen eine Gebühr möglich.

Das Bewohnerparken soll nach Fertigstellung des Parkhauses bestehen bleiben. Der Bewohnerparkausweis kostet 30 Euro fürs laufende Jahr und kann ab sofort online auf www.rottweil.de beantragt werden (Suchwort: Bewohnerparken). Die Anwohner wurden direkt von der Stadt Rottweil angeschrieben und informiert.

Übrigens: Als eine der ersten Städte in Baden-Württemberg stellt die Stadt Rottweil den neuen Bewohnerparkausweis digital aus. Es ist nicht mehr nötig, zur Antragsstellung ins Rathaus zu kommen. Wer keine Möglichkeit hat, online einen Antrag zu stellen, kann aber weiterhin im Bürgerbüro seinen Bewohnerparkausweis erhalten.

Für sieben Millionen Euro baut die Stadt Rottweil auf der Groß’schen Wiese ein Parkhaus. Visualisierung: Goldbeck

Ringzug und Gäubahn bieten aus Richtung Villingen-Schwenningen sowie Spaichingen/Tuttlingen und Oberndorf/Horb eine Alternative zum Auto, um Rottweils Zentrum zu erreichen, appelliert die Stadtverwaltung an die Bürger, wenn möglich auch Bus und Bahn zu nutzen. Außerdem führt die Stadt im November einen verbesserten Busfahrplan ein. Dabei werden die Buslinien so aufeinander abgestimmt, dass Fahrgäste ohne lange Wartezeiten umsteigen können. Vor allem der Bahnhof wird durch diesen Fahrplan besser mit der Innenstadt verbunden. Zudem gibt es seit April Leih-E-Roller von Zeus, mit denen man ebenfalls vom Bahnhof oder dem Parkplatz an der Stadthalle schnell ins Zentrum kommt.

Weitere Informationen gibt es unter www.rottweil.de/parkhaus-zentrum.