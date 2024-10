Verkehr in Rottweil: Auf direktem Weg zum freien Stellplatz

1 Der Schilderwald wird kräftig durchforstet für die Einführung des dynamischen Park-Leitsystems. Foto: Nädele

Ein nicht geringer Teil des Verkehrs in der Rottweiler Innenstadt entsteht durch die Suche nach einem Stellplatz. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und mit Blick auf Tourismus und Landesgartenschau wird deshalb ein Park-Leitsystem installiert.









Wenn nächstes Jahr im Herbst das neue Parkhaus Zentrum auf der Groß’schen Wiese in Betrieb genommen wird, soll in Rottweil auch das Park-Leitsystem am Start sein. Das ist das Ziel, das am Mittwochabend in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses Oberbürgermeister Christian Ruf und der Mobilitätsbeauftragte Horst Bisinger ausgegeben haben.