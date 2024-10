Achtung – Stau in der Innenstadt

Verkehr in Rottweil

1 Bis nach der Hochbrücke staut sich der Verkehr in Richtung Landratsamt. Foto: Cornelius Rück

Durch Bauarbeiten kommt es in der Rottweiler Innenstadt derzeit zur Verstopfung der Stadtmitte durch Autos und Busse.









Seit dem Berufsverkehr am frühen Dienstagmorgen kommt es in der Rottweiler Innenstadt zu einem massiven Verkehrsaufstau, da in der Kurve Bruderschaftsgasse/Friedrichplatz Straßenbauarbeiten durchgeführt werden.