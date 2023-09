Verkehrsteilnehmer müssen sich am Samstag auf eine Sperrung in der Rottweiler Innenstadt einstellen.

Die Stadtverwaltung Rottweil weist darauf hin, dass der Friedrichsplatz am Samstag, 23. September, voll gesperrt ist. Die Sperrung beginnt um 15 Uhr und dauert bis etwa 22 Uhr. Anlass ist das Skater-Event „Dogtown Street Jam“. Rollbrett-Verein, Forum Kunst und die Stadtverwaltung Rottweil laden zu diesem Ereignis im Rahmen des „Sommers in Rottweil ein“ und wollen damit vor allem junge Leute ansprechen.

Innerörtliche Umfahrung

Beginn ist um 16 Uhr. In der Marxstraße, der Bahnhofstraße und in der Königstraße weisen Schilder auf die Vollsperrung des Friedrichplatzes hin. Die innerörtliche Umfahrung erfolgt am Samstag über die Marxstraße, Schramberger Straße und Tannstraße in Richtung Oberndorfer Straße und Nägelesgrabenstraße. Autofahrern von auswärts wird empfohlen, über die Umgehungsstraße ins Stadtgebiet einzufahren und die Parkplätze im Süden (Groß’sche Wiese) und Norden (Nägelesgrabenstraße) der historischen Innenstadt zu nutzen.