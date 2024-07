Pendler und Reisende in und von Richtung Bodensee müssen sich auf eine Sperrung einstellen.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert bereits seit 24. Juni auf der A81 zwischen den beiden Anschlussstellen Geisingen und Engen Geländer und Schutzeinrichtungen zweier Brücken.

Sperrung am Montag

Wegen dringender Reparaturen in diesem Baustellenbereich aufgrund eines Lkw-Vollbrandes, der sich am 15. Juli zwischen den beiden Anschlussstellen ereignete, muss am Montag, 22. Juli, die Autobahn in Fahrtrichtung Singen von etwa 10 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr gesperrt werden, wird am Freitag mitgeteilt.

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich großräumig über Bad Dürrheim oder Tuttlingen zu umfahren.