Verkehr in Rangendingen: Autos parken Straße zu

Verkehr in Rangendingen

1 An der Zufahrt zum Neubaugebiet versperren parkende Autos den Weg. Foto: Kauffmann

Es gibt eine einzige Zufahrt zum Neubaugebiet, die eigentlich breit genug sein sollte. Verengt wird sie jedoch von zahlreichen parkenden Autos. Nun ist ein Halteverbot im Gespräch. Warum dieses bisher nicht umgesetzt wurde.









Über die Parksituation an der Zufahrt zum Neubaugebiet hat sich ein Anwohner der Straße „In der Au“ bei der Bürgerfragestunde des Gemeinderats beschwert. Die Baufahrzeuge seien darauf angewiesen, bis zur nächsten Kreuzung auf den Gehweg auszuweichen. Und das, obwohl die Straße dort neu gemacht worden war. Der Anwohner meldete Zweifel an, ob auch der Gehweg der tonnenschweren Last auf Dauer standhalten wird.