Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr in Oberndorf an der Kreuzung Rottweiler Straße – Eugen-Frueth-Straße ereignet.

Der Fahrer eines SUV wollte am Rondell von der Rottweiler Straße nach links in die Oberstadt abbiegen und übersah dabei einen Transporter, der auf dem Weg in die Talstadt war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge an der Vorderseite beschädigt. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Wegen der beiden Fahrzeuge kam es während der Unfallaufnahme durch die Polizei zu Verkehrsbehinderungen.