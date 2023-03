1 Künftig geht es am Obertorplatz für den Verkehr nur noch in eine Richtung. Foto: Reimer

Am Obertorplatz stehen im kommenden Jahr große Veränderungen an. Die dortige Bushaltestelle werde voraussichtlich in 2024 behindertengerecht ausgebaut, teilt Jens Hartmann von der Verkehrsbehörde der Stadt mit.

Die Haltestelle soll dann auf die Straße verlegt werden. Dadurch haben ÖPNV-Nutzer mehr Platz, und es bestehe zudem die Möglichkeit gegebenenfalls ein Wartehäuschen aufzustellen.

Verkehrsschau geplant

Im Zuge dieses Vorhabens wird sich auch die Verkehrsregelung am Obertorplatz ändern. Künftig soll der Verkehr nur noch in eine Richtung fließen, nämlich vom Kreisel an der Lindenstraße/Hauptstraße in Richtung Wettestraße. Der Obertorplatz wird zu einer zweispurigen – jeweils eine Seite für Links- und Rechtsabbieger – Einbahnstraße.

Die Details zu diesem Vorhaben werden allerdings noch ausgearbeitet: „In einer noch stattfindenden Verkehrsschau mit Polizei, Tiefbauamt und Vertretern des ÖPNV wird das weitere Prozedere abgeklärt“, so Hartmann.