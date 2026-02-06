Verkehr in Oberndorf: Lärmaktionsplan bleibt unverändert – Anregungen passen nicht

Wie Oberndorf den Lärmaktionsplan fortschreibt, und warum nicht alle Anregungen aus der Bürgerschaft umgesetzt werden.
Auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie sind Kommunen verpflichtet, für stark befahrene Hauptverkehrsstraßen sogenannte Lärmaktionspläne (LAP) zu erstellen. Auch die Stadt Oberndorf muss für die Autobahn A81 sowie die Landesstraßen L 415 und L 424 einen solchen Plan aufstellen. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2025 (4. Stufe) wurde am Donnerstagabend im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten.