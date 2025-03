25.000 Euro Schaden nach Unfall am Obertorplatz

Verkehr in Oberndorf

1 In Oberndorf kam es zu einem Unfall mit 25.000 Euro Schaden. (Symbolfoto) Foto: Rene Ruprecht

Am Obertorplatz in Oberndorf ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Ein Mercedes musste abgeschleppt werden.









Link kopiert



Am Samstagnachmittag ist es am Obertorplatz zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen, teilt die Polizei am Montag mit.