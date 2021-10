1 Die Verkehrssituation in Schabenhausen, wie hier zu Zeiten einer Umleitung nach Obereschach, gibt immer wieder Anlass für Diskussionen. Foto: Bantle

Niedereschach-Schabenhausen - Jürgen Müller kritisierte einmal mehr die Situation im aus seiner Sicht unübersichtlichen Kreuzungsbereich in der Schabenhauser Ortsmitte. Mit Blick auf einen kürzlich zu verzeichnenden Unfall hofft er, dass etwas getan wird, bevor es zu einem schwereren Unfall mit unter Umständen tödlichen Ausgang komme.

Nach seiner Erfahrung werde vor allem auf der Straße von Neuhausen her viel zu schnell gefahren. "Muss erst jemand zu Tode kommen, bevor etwas getan wird?", so Müllers Frage verbunden mit der Forderung etwas zu unternehmen und die Kreuzung "in den Griff" zu bekommen.

Verkehrsschau soll Erkenntnisse liefern

"Das ist uns auch ein Anliegen", so Bürgermeister Martin Ragg in seiner Antwort. Er sagte zu, die Anregungen und Forderungen von Müller aufzugreifen und mit den Experten der "Verkehrsschau" vor Ort zu besprechen. Die Terminfindung für die nächste Verkehrsschau laufe bereits. Den Vorschlag von Müller, in der Neuhauser Straße einmal das gemeindeeigene Geschwindigkeitsmessgerät zu installieren und die mit dem Gerät möglichen Auswertungen vorzunehmen, griff Ortsbaumeister Hartmut Stern auf. Man werde das Gerät dort installieren. Dann habe man einmal einen Eindruck vom tatsächlichen Geschehen im dortigen Bereich.

Nicht sonderlich begeistert waren die Räte, als Müller auf die unübersichtliche Situation im Kreuzungsbereich im benachbarten Ortsteil Fischbach einging und beklagte, dass ihm dort jüngst die Vorfahrt genommen wurde. "Wir sollten bei Schabenhauser Themen bleiben", so Irion. Und im Grunde sollten sich alle an die "eigene Nase fassen". Aus seiner Sicht ist die Kreuzung in der Schabenhauser Ortsmitte gut ausgeschildert. "Was soll man da noch tun? Das liegt doch allein am Unverständnis der Leute mit der Situation umzugehen", so der Eindruck von Irion.

Änderungen in Fischbach kündigen sich an

Was die von Müller angesprochene Kreuzung in der Fischbacher Ortsmitte angeht, wusste Ortsbaumeister Hartmut Stern zu berichten, dass dort, wenn das Land wie erhofft die L181 innerörtlich ausbaut, einiges überplant und sich mit Blick auf die Umgestaltung der angrenzenden Bushaltestelle und einen erwünschten Fußgängerüberweg einiges verändern könnte. Auch dort sei geplant mit den Experten der Verkehrsschau die Situation vor Ort zu besprechen.

"An jeder Ecke wird zu schnell gefahren. Das ist eine generelle Untugend", so die Meinung von Alfred Irion, der gespannt ist, ob der neue Bußgeldkatalog, der bei zu schnellem Fahren wesentlich höhere Bußgelder vorsieht und Geschwindigkeitsüberschreitungen damit kräftig verteuert, besser wird. Nicole Beh wies darauf hin, dass man das "30iger Schild" von Niedereschach her kommend vor der Kreuzung in Schabenhausen erst im letzten Moment erkenne und das Schild freigeschnitten werden sollte. Unterstützt wurde sie dabei von Ortschaftsrat Wilfried Greinus, der kritisierte, dass das Schild zu nahe an der Kreuzung stehe.

Anlieger machen optimalen Standort unmöglich

Hartmut Stern gab ihm recht, wies aber darauf hin, dass dort wo das Straßenbauamt das Schild ursprünglich habe idealerweise aufstellen wollen, die betroffenen Grundstückseigentümer nicht einverstanden waren und keine Erlaubnis dazu gegeben haben. Was das Freischneiden des Schildes angehe, werde die Gemeinde diesbezüglich auf den betroffenen Eigentümer zugehen.