Verkehr in Neubulach

1 Am Ortsausgang von Neubulach soll ein Kreisverkehr gebaut werden. 2025 oder 2026 könnte es so weit sein. Foto: Thomas Fritsch

Neubulach soll sicherer werden. Deshalb ist am Ortsausgang ein Kreisverkehr geplant. Außerdem ist ein Blitzer in Oberhaugstett im Gespräch. Wie sehen derzeit die Planungen in beiden Angelegenheiten aus?









Die Stadt hatte sich neben dem Kreisverkehr und dem Blitzer noch mehr gewünscht. So sollte in den Ortsdurchfahrten der Stadt künftig Tempo 30 gelten. Dieser Wunsch ging schon mal nicht in Erfüllung. Nach einigen Krisentreffen gab es einen Kompromiss und der lag bei Tempo 40.