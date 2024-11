Radfahren in Nagold ist kein Spaß. Gefährliche Begegnungen mit Autos, Radwege werden mit Fußgängern geteilt und Umleitungen nicht ausgeschildert. Ilona Cwik-Lorz und Andreas Schittenhelm vom ADFC berichten, was sich in den vergangenen Jahren getan hat und was sie sich wünschen würden.