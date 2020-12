Verkehr in Mönchweiler Straßenlärm nervt Anwohner

"Wir müssen jetzt in unserem Lärmaktionsplan die nächste Stufe angehen", weiß auch Bürgermeister Rudolf Fluck. Man habe diesen Plan angestoßen und müsse nun dringend weitere Maßnahmen in Angriff nehmen. Vordringlich handelt es sich hierbei um Lärmminderung in der Hindenburg- und Königsfelder Straße - der ortsdurchschneidenden L 181.

Hochrechnungen zeigen, dass Verkehrsfluss erhöht wird

Im Rahmen des Lärmaktionsplans sieht man seitens der Gemeinde gute Chancen, zumindest in Teilbereichen eine Verbesserung zu erreichen. Ein Fachbüro aus Freiburg wird sich ab der Stufe drei des Lärmaktionsplans gemeinsam mit der Gemeinde an die Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen machen. Dabei richtet sich das Augenmerk besonders auf die Situation an der L 181 und auf Lärmsanierungsmaßnahmen an der Bundesstraße 33.

Man hofft auf Seiten der Gemeinde Mönchweiler, dass man über die Realisierung des Lückenschlusses zur Bundesstraße 523 dem Ziel einer Lärmschutzwand näher kommt. Denn Hochrechnungen zeigen eindeutig, dass es im Zusammenhang mit der Realisierung zu einer Erhöhung des Verkehrsflusses kommen wird.

In die Planungen werden die neuen Werte der Verkehrszählung mit einfließen. An der B 33 wurden keine neuen Zahlen erfasst. "Im Zuge des Lückenschlusses wären die heute erfassten Zahlen Makulatur", erklärt Bürgermeister Fluck im Gespräch. Bei der Umsetzung des Lärmaktionsplans arbeitet die Gemeindeverwaltung von Anfang an eng mit der Bürgerinitiative "Pro Mönchweiler" zusammen.