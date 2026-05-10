Verkehr in Meßstetten: Grünes Licht für die Fußgängerampel

Eine Fußgängerampel in Unterdigisheim hilft jetzt Passanten, die Appentalstraße zu queren. Sie ist seit Kurzem in Betrieb und hat eine lange Geschichte mit zahllosen Hürden.
Es war eine Anwohnerin der Mühlstraße in Unterdigisheim, die sich Mitte der 2010er-Jahre Sorgen um ihre schulpflichtigen Kinder machte. Auf dem Weg zur Haltestelle für den Schulbus war es für die Kleinen zwingend, die Appentalstraße zu queren. Jeder Ortskundige weiß, dass diese Hauptdurchgangsstraße in Richtung Kernstadt Meßstetten stark befahren ist.