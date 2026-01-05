Teichstraße in Lörrach: Durchfahrt zum Stadtzentrum ein Jahr gesperrt

Für den ersten Abschnitt der Kanalbaumaßnahme Teichstraße ist die Durchfahrt zur Innenstadt ab Montag, 12. Januar, bis Ende des Jahres für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Die Arbeiten werden zwischen Wiesenweg und Gugelmeierstraße durchgeführt, teilt die Stadt mit. Das Parkhaus „Am Markt“ kann in dieser Zeit nur von der Innenstadt über die Weinbrennerstraße – Gugelmeierstraße an- und abgefahren werden. Die Zufahrt für die Anlieger der Wölblinstraße, Garten- und Blumenweg sowie zur Kanderner Straße von und zur Wiesentalstraße (B 317) über die Teichstraße bleibt zu jeder Zeit frei.