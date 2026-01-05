Teichstraße in Lörrach: Durchfahrt zum Stadtzentrum ein Jahr gesperrt

Für den ersten Abschnitt der Kanalbaumaßnahme Teichstraße ist die Durchfahrt zur Innenstadt ab Montag, 12. Januar, bis Ende des Jahres für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Arbeiten werden zwischen Wiesenweg und Gugelmeierstraße durchgeführt, teilt die Stadt mit. Das Parkhaus „Am Markt“ kann in dieser Zeit nur von der Innenstadt über die Weinbrennerstraße – Gugelmeierstraße an- und abgefahren werden. Die Zufahrt für die Anlieger der Wölblinstraße, Garten- und Blumenweg sowie zur Kanderner Straße von und zur Wiesentalstraße (B 317) über die Teichstraße bleibt zu jeder Zeit frei.

Der Durchgangsverkehr wird umgeleitet Der Durchgangsverkehr von der Wiesentalstraße in die Innenstadt wird über die Clara-Immerwahr-Straße – Basler Straße umgeleitet. Aus der westlichen Innenstadt zur Wiesentalstraße kann die Sperrung sowohl über die Clara-Immerwahr-Straße als auch über die Ötlinger Straße umfahren werden.

Einmündung Wiesenweg phasenweise gesperrt

In einzelnen Bauphasen ist zusätzlich die Sperrung der Einmündung Wiesenweg für einige Tage oder Wochen notwendig. Die Anfahrt des Wiesenweges, der Unteren Herrenstraße und des Imbachweges ist dann direkt über die Wiesentalstraße oder die Marie-Curie-Straße, die Abfahrt nur über die Marie-Curiestraße möglich. Die Umleitung ist in diesen Phasen ebenfalls ausgeschildert.

Die Fahrwegeder Buslinien

Während der Sperrung wird die Buslinie 8 (bzw. die Anruf-Sammel-Taxi –Linie 8) aus Fahrtrichtung Tüllingen über die Wölblinstraße und Ötlinger Straße zur Innenstadt und zu den Haltestellen „Senser Platz“ und „Grabenstraße“ umgeleitet. Die Haltestellen „Teichstraße“ und „Weinbrennerstraße“ werden nicht angefahren. Für die Haltestelle „Teichstraße“ wird in der Wölblinstraße nach der Einmündung Teichstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Buslinienverkehrs ist die Aufhebung der Bewohnerparkzone in der Wölblinstraße notwendig. Inhaber von Bewohnerparkausweisen für die Zone 3 werden gebeten, dies zu beachten.

Zweite Bauphase beginnt voraussichtlich 2027

In der Bauphase 2, die voraussichtlich 2027 beginnt, wird der obere Teil der Teichstraße zwischen Weinbrenner- und Gugelmeierstraße sowie die Gugelmeierstraße gesperrt. Hierüber wird separat berichtet.

Informationen zum Projekt unter: https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Loerrach-plant-und-baut/Abwasserbeseitigung/Kanalerneuerung-Teichstrasse