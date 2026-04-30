Verkehr in Lörrach: Jeder Zehnte hat beim Fahren das Handy am Ohr

Mit seiner Initiative „Kopf hoch“ macht der ACE bundesweit auf die Gefahren der Handynutzung beim Fahren aufmerksam. Am Mittwoch waren die Aktiven des Clubs in Lörrach unterwegs.
Am Mittwochmorgen stehen Holger Wegener und Sven Hübschen in Tumringen an der Freiburger Straße, um eine Verkehrszählung der besonderen Art durchzuführen: Ausgestattet mit Checkliste, Handzählgerät und feuerroten Vereinsoberteilen prüfen die beiden Ehrenamtlichen vom Kreis Hochrhein-Freiburg des Auto Clubs Europa (ACE) eine Stunde lang, wie viele Fahrzeugführer beim Autofahren das Handy in der Hand haben. 2025 sind laut Hübschen deutschlandweit 81.840 solcher oder ähnlicher Handyverstöße im Verkehr registriert worden, wobei wohl nur zehn bis 15 Prozent der Fälle überhaupt entdeckt würden. Die heutige Zählaktion ist Teil der ACE-Clubinitiative „Kopf hoch“, in deren Rahmen 700 Aktive des ACE seit April in ganz Deutschland im Einsatz sind.