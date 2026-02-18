Verkehr in Lörrach: IG Verkehr will Priorität für die Klinik-Anbindung
1
Das Zentralklinikum soll Ende des Jahres seinen Dienst aufnehmen. Es gibt aber noch Unklarheiten. Foto: Michael Werndorff

Die IG Verkehr moniert, dass über der Konzession für das Stromnetz Anderes vergessen werde.

Konkret heißt es in der Stellungnahme der IG Verkehr: „Seit circa neun Jahren beschäftigt sich Oberbürgermeister Jörg Lutz mit dem Stromnetz. Es heißt, nur im Jahr 2025 wurden in diesem Zusammenhang 300 000 Euro für externe Beratungsleistungen ausgegeben.“ Sollten die Ausgaben in den vergangenen Jahren ähnlich hoch liegen, kommt man auf eine siebenstellige Summe, wie Natali Fessmann, Sprecherin der IG Verkehr, festhält. „Die genaue Zahl liegt im Dunkel. Es ist unser aller Geld, das für wichtigere Projekte fehlt, wie eine möglichst vielfältige ÖPNV-Anbindung des Zentralklinikums, ein Buskonzept, Schulen, Kultur und anderes.“ Bei der Standortvergabe für das Zentralklinikum habe Lörrach nur deshalb den Zuschlag bekommen, weil Oberbürgermeister Lutz verbindlich zugesichert habe, für eine gute ÖPNV-Anbindung zu sorgen. Daraus aber sei lediglich eine bescheidene Busanbindung geworden, heißt es weiter.

 

Im Hinblick darauf, dass das Zentralklinikum eine medizinische Versorgung der Menschen aus dem ganzen Kreis und, wie der neue Name (Dreiländer-Klinikum) sagt, in Kooperation auch aus der Schweiz und Frankreich sichern soll, müsste seine Anbindung dringend erweitert und als die wichtigste Aufgabe der Lörracher Verwaltung gesehen werden, ist die IG Verkehr überzeugt. „Stattdessen wird die Auseinandersetzung um Badenova und Energiedienst mit ungewissem Ausgang fortgesetzt und weiteres Geld kosten, das die Stadt angeblich nicht hat. Sowohl der Oberbürgermeister als auch die Bürgermeisterin scheinen der komplexen Aufgabe einer Kreisstadt nicht gewachsen zu sein, was sich im hartnäckigen Unterschätzen von Verkehrsproblemen und in falscher Prioritätensetzung widerspiegelt“, heißt es als Fazit in der Mitteilung der IG Verkehr.

 