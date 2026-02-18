Verkehr in Lörrach: IG Verkehr will Priorität für die Klinik-Anbindung

1 Das Zentralklinikum soll Ende des Jahres seinen Dienst aufnehmen. Es gibt aber noch Unklarheiten. Foto: Michael Werndorff Die IG Verkehr moniert, dass über der Konzession für das Stromnetz Anderes vergessen werde.







Konkret heißt es in der Stellungnahme der IG Verkehr: „Seit circa neun Jahren beschäftigt sich Oberbürgermeister Jörg Lutz mit dem Stromnetz. Es heißt, nur im Jahr 2025 wurden in diesem Zusammenhang 300 000 Euro für externe Beratungsleistungen ausgegeben.“ Sollten die Ausgaben in den vergangenen Jahren ähnlich hoch liegen, kommt man auf eine siebenstellige Summe, wie Natali Fessmann, Sprecherin der IG Verkehr, festhält. „Die genaue Zahl liegt im Dunkel. Es ist unser aller Geld, das für wichtigere Projekte fehlt, wie eine möglichst vielfältige ÖPNV-Anbindung des Zentralklinikums, ein Buskonzept, Schulen, Kultur und anderes.“ Bei der Standortvergabe für das Zentralklinikum habe Lörrach nur deshalb den Zuschlag bekommen, weil Oberbürgermeister Lutz verbindlich zugesichert habe, für eine gute ÖPNV-Anbindung zu sorgen. Daraus aber sei lediglich eine bescheidene Busanbindung geworden, heißt es weiter.