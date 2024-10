Über die Ergebnisse der Verkehrsschau im Juni hat Ortsvorsteher Horst Lehmann im Ortschaftsrat berichtet.

Bei der bemängelten Parksituation in der Erzinger Straße in Höhe des Gebäudes Nummer 10 wurde demnach vor Ort durch das Verkehrsamt festgestellt, dass es sich an dieser Stelle um eine normale, innerorts übliche Parksituation handele. Es dürfe nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Es seien somit keine weiteren Maßnahmen vorzunehmen.

Es ging ein Antrag auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen L 435 und K 7131 im Bereich Kopfenhof auf Tempo 50 ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass auf dem gesamten Verbindungsweg, also ab der Einmündung von der K 7131 in Richtung Sportheim und Aussiedlerhöfe, bereits eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Kilometer pro Stunde vorhanden ist. Da die Beschilderung allerdings teilweise verblichen und die Zeichen nicht mehr auf dem aktuellen Stand seien, seien diese auszutauschen.

Zusammengefasst der Hinweis von Lehmann: Entlang des gesamten Weges gilt maximal Tempo 50.