Verkehr in Langenschiltach

1 Im Bereich der Hornberger Straße in Langenschiltach wünschen sich einige Räte Tempo 30. (Archivfoto) Foto: Helen Moser Neben dem Verkehr kamen im Ortschaftsrat auch Anmeldungen für den Haushaltsplan aus Langenschiltach zur Sprache.







In einer Verkehrsschau thematisiert werden sollen schon einmal abgelehnte Tempo 30er- Zonen an Nadelöhren auf der Straße zur Sommerau in Langenschiltach.