Verkehr in Kandern: Stadt entfernt ungeliebte Parkplätze

Jahrelang sorgten zwei Parkplätze in der Bahnhofstraße für Unmut. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, sie zu entfernen. Stattdessen kommt ein absolutes Halteverbot.

Jahrelang sorgten die beiden Parkplätze in der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung zur Blauenstraße (Richtung Riedlingen) bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für Unmut. Und auch die Gemeinderäte hatten die beiden Parkplätze, die das Parken in der umrandeten Fläche erlauben, immer wieder – auch bei Verkehrsschauen – thematisiert. Und sie hatten immer wieder gefordert, sie zu entfernen, zuletzt in der Oktober-Sitzung.

Auf dieser hatte Gemeinderätin Ulrike Lerner von ihrem Unfall berichtet, der sich im September an genau dieser Kreuzung ereignet habe. Ein Fahrradfahrer war vor ihrem Auto gelandet. Lerner sah darin einen weiteren Beweis für die den parkenden Auto zuzuschreibende Unübersichtlichkeit an dieser Stelle.

Gegenseitige Schuldzuweisungen prägten die Debatte

Auf Nachfrage beim Landratsamt, der unteren Verkehrsbehörde, warum sie dem Wunsch der Kanderner, diese zu entfernen, nicht nachkommen, verwies die Behörde darauf, sie seien auf Wunsch der Stadt Kandern entstanden.

Nach vielen Jahren der gegenseitigen Schuldzuweisung zwischen Stadt und Landratsamt, oder wie es Bürgermeisterin Simone Penner in der Gemeinderatssitzung umschreib , nach Jahren des „Hin und Hers“ kommen die Parkplätze endlich weg.

Gemeinderäte stimmten geschlossen für das Parkverbot

Die Gemeinderäte stimmten geschlossen für den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Parkmarkierung zu entfernen und dort ein absolutes Halteverbot einzurichten.

„Ich bin froh, dass das jetzt so kommt“, kommentierte Gemeinderätin Ulrike Lerner (CDU). „Endlich fruchten unsere Bemühungen. Und ich glaube, dass wir hier alle die gleiche Meinung haben.“ Das Thema sei „immer wieder besprochen“ worden. Dass Schulkinder endlich sicher über die Straße kämen, sei eine gute Nachricht.

Bald gilt auf zwei bisherigen Parkplätzen in der Bahnhofstraße ein absolutes Halteverbot (Symbolfoto). Foto: myimmo/Pixabay

Auch Gabriele Weber (SPD) meldete sich in der Gemeinderatssitzung zu Wort und zeigte sich hochzufrieden mit dem Beschluss. Sie erinnerte daran, dass der in der Sitzung kurz zuvor verabschiedete Gemeinderat Peter Raupp in dieser Sache „als einer der Ersten den Finger in die Wunde gelegt“ habe. Allerdings habe es eine ganze Weile gedauert, bis die Sache in Gang gekommen sei.

Landratsamt fordert dauerhafte Lösung

Sie habe oft „kritische Worte gegenüber der unteren Verkehrsbehörde“ geäußert und müsse mit Blick auf die in der Vorlage dargestellte Vorgeschichte selbstkritisch zugeben, dass es nicht ausschließlich die Schuld des Landratsamtes sei.

„Ich bin sicher, dass das Ratsrund nun bei dieser Entscheidung bleibt“, schloss Weber ihre Wortmeldung mit Blick auf den vom Landratsamt geforderten Wunsch, dass die nun beschlossene Lösung von Dauer sein soll.

Der Hintergrund: In der Bahnhofstraße nahe der Abzweigung zur Blauenstraße befindet sich eine beliebte Metzgerei. Viele Jahre wurde vor dem Geschäft auf dem Gehweg geparkt - trotz Parkverbots. Die Folge waren Rückstau, der den fließenden Verkehr auf der stark befahrenen Straße unterbrach. Da das unerlaubte Parken auch durch intensivierte Kontrollen nicht in den Griff zu bekommen war, schuf die Stadtverwaltung nach Abstimmung mit den Geschäftsbetreibern und der Verkehrsbehörde die zwei Parkplätze.

Damit löste sie zwar weitgehend das Problem des „Wild“-Parkens – schaffte aber ein neues: Zahlreiche Verkehrsteilnehmer monierten, die dort parkenden Autos schränkten die Sicht ein – auch viele Gemeinderäte berichteten immer wieder, dort regelmäßig „Fastunfälle“ zu beobachten.