Verkehr in Kandern: Stadt entfernt ungeliebte Parkplätze

Jahrelang sorgten zwei Parkplätze in der Bahnhofstraße für Unmut. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, sie zu entfernen. Stattdessen kommt ein absolutes Halteverbot.
Jahrelang sorgten die beiden Parkplätze in der Bahnhofstraße kurz vor der Einmündung zur Blauenstraße (Richtung Riedlingen) bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für Unmut. Und auch die Gemeinderäte hatten die beiden Parkplätze, die das Parken in der umrandeten Fläche erlauben, immer wieder – auch bei Verkehrsschauen – thematisiert. Und sie hatten immer wieder gefordert, sie zu entfernen, zuletzt in der Oktober-Sitzung.